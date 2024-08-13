Mardin'de TIR'ın altında kalan kadının son anları kamerada

Olay, dün akşam saatlerinde Nusaybin ilçesi Kışla Mahallesi Cumhuriyet Caddesi’nde meydana geldi.
Yolun karşısına geçmeye çalışan Güneş Akad’a, sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen yabancı plakalı bir TIR çarptı.
Kadın çarpmanın etkisiyle metrelerce savrulurken, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Akad’ın olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi.
Kaza anı ise bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Görüntülerde, Akad’ın yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada dönüş yapan TIR'ın altında kaldığı anlar net bir şekilde görüldü.