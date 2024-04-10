Mardin'de trafik kazası: 1 ölü

Kaynak: İHA
Mardin'de trafik kazası: 1 ölü
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde yaşanan acı bir kaza sonucunda, 23 yaşındaki sürücü Bilal Sarıboğa hayatını kaybetti.

Olay, Kızıltepe ilçesine bağlı kırsal Akdoğan ve Taşlıca Mahallesi mevkisinde gerçekleşti.

Otomobiliyle bayram için babasının evine gitmekte olan Sarıboğa, Akdoğan ve Taşlıca mevkisinde yoldaki bir çukura çarptıktan sonra direksiyon hakimiyetini kaybetti. Araç şarampole devrilirken, Sarıboğa da kaza yerinde yaşamını yitirdi.

Olayı gören vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Sağlık ekibi ve jandarma ekiplerine bildirdi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Sarıboğa'nın hayatını kaybettiği tespit edildi.

Bu üzücü olayın ardından yetkililer, kırsal yollardaki güvenlik tedbirlerinin gözden geçirilmesi ve benzer kaza vakalarının önlenmesi için gerekli adımların atılması gerektiğini vurgulayabilirler.

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