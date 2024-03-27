Margarit otu nelere iyi geliyor? İşte mucizeleri...

Doğanın gizemli köşelerinde, şifa kaynağı olan birçok bitki mevcuttur ve bu bitkiler arasında margarit otu da yer alır.

Şifalı bitkiler içerisinde özel bir konuma sahip olan margarit otunun, harikulade sağlık yararları göz önünde bulundurulmaktadır.

Peki, margarit otu tam olarak nedir?

Bu, dağlık alanlarda ve otlaklarda bulunan, hoş çiçeklere sahip bir bitki türüdür. Kasımpatı çiçeğine oldukça benzer bir görünüşe sahiptir. İnce dallara ve dantel gibi ince işlenmiş yeşil yapraklara sahiptir.

Çiçeklerinin çevresi beyaz yapraklarla süslüdür ve merkezi parlak altın sarısı bir renge sahiptir. Çiçekleri, yaz mevsiminde toplanarak kurutulmak üzere ayrılır.

Sağlık yararlarına gelince…

İdrar arttırıcı etkisi vardır ve terlemeyi sağlar.

Böbrek taşlarının atılmasına destek olur.

Karaciğer rahatsızlıklarının tedavisinde etkilidir.

Egzama ve temriye gibi cilt hastalıklarının semptomlarını hafifletir.