Mariah Carey annesini ve ablasını aynı gün kaybetti

Kariyerinde 5 defa Grammy kazanan ve dünya çapında milyonlarca albümü satılan ünlü şarkıcı Mariah Carey’in annesi ve ablası aynı gün hayatını kaybetti. Ünlü şarkıcı yaptığı açıklamada "Annemi bu hafta sonu kaybetmiş olmaktan dolayı çok üzgünüm. Ne yazık ki, beklenmedik şekilde gelişen olaylar neticesinde aynı gün ablam da vefat etti" şeklinde konuştu.

Carey’nin annesinin ve ablasının ölüm nedenleri henüz açıklanmadı.

İrlanda asıllı bir Amerikalı olan annesi Patricia Carey, 87 yaşındaydı ve eski bir opera sanatçısıydı.

2020 tarihli "The Meaning of Mariah Carey" adlı otobiyografisinde Carey, annesiyle aralarındaki gelgitli ilişkiden bahsetmiş, bunun kendisi için "oldukça acılı ve karmaşık" olduğunu anlatmıştı.

55 yaşındaki şarkıcı, 2022'de verdiği bir mülakatta da, büyürken annesinin kendisine yönelttiği eleştirinin, üzerinde iz bıraktığını söylemişti. Kendisini müziğe yöneltenin de annesi olduğunu eklemişti.

Carey'in 63 yaşındaki ablası Alison ile ilişkisi de bir o kadar karmaşıktı.

Otobiyografisinde Carey, ablası Alison ve kardeşi Morgan ile uzaklaştığını söylemiş, "onlarla irtibatımın olmaması duygusal ve fiziksel olarak benim için daha güvenli" demişti.