Mario Balotelli için flaş sözler: Her şeyi mahvediyor, daha fazla katlanamıyorum!

Sion forması giyen İtalyan oyuncu Mario Balotelli, İsviçre'de eleştirilerin odağı haline geldi.

İsviçre Milli Takımı'nın eski yardımcı antrenörü Michel Pont, yıldız golcü ile ilgili flaş ifadeler kullandı.

Pont, "Sion'un sahada bir zombisi var ve o da Mario Balotelli. Her şeyi mahvediyor. Takımın tamamına zombi derseniz, bu kesinlikle doğru olmaz. Takımdaki tek zombi Balotelli’dir. Onu kaptanları yapmaya devam etmeleri mümkün değil. Kulüpteki atmosferi mahvediyor. O, gerçekten herkesi çok sinirlendiriyor. Onu, FC Sion gibi bir takımda oynatmak hiç doğru değil.

Şahsen Balotelli'ye daha fazla katlanamıyorum. Kulübün içinde takım arkadaşları onu takdir ediyor ve teknik ekip ona çok fazla saygı gösteriyor ve sempati duyuyor. Ancak, ona güvenen herkes sert bir duvara tosladı.” dedi.

Sion'da 19 maça çıkan 32 yaşındaki Balotelli, 6 kez gol atma becerisi gösterdi.

Geçen sezon Adana Demirspor forması da giyen Balotelli'nin kulübü ile 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.