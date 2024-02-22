Market deposu alev alev yandı

Kaynak: İHA
Market deposu alev alev yandı
Bir marketin Beylikdüzü’nde bulunan deposunda yangın çıktı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken deponun alev alev yandığı dakikalar cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.

Marmara Mahallesi Avrasya Caddesi’nde bulunan bir marketin deposunda çıkan yangın paniğe sebep oldu. Yangının fark edilmesi üzerine çevredeki vatandaşlar ihbarda bulundu ve olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. Polis ekipleri, tedbir amacıyla caddeyi bir süreliğine trafiğe kapatırken marketin deposunda hasar meydana geldi. Deponun alev alev yandığı dakikalar ise, cep telefonu kamerasına kaydedildi.

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