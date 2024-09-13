Market ürünleri yüklü kamyon alev alev yandı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Market ürünleri yüklü kamyon alev alev yandı

Tuzla'da park halindeki gıda yüklü kamyon alev alev yandı. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken kamyon kullanılamaz hale geldi.

Tuzla'da park halindeki gıda yüklü bir kamyon alev alev yanarak kullanılamaz hale geldi. Olayda herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmazken, kamyonun yanma anları vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı.

Yangın, saat 08.30 sıralarında Tuzla İçmeler Kavşağı'nda meydana geldi. İddiaya göre, park halinde bulunan gıda yüklü kamyonun motor kısmından dumanlar çıkmaya başladı. Kısa sürede dumanlar alevlere dönüştü ve kamyonu tamamen sardı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, güvenlik önlemleri alarak trafiği yönlendirdi. İtfaiye ekipleri ise yangına müdahale etti.

Yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, alevlerin etkisiyle kamyon kullanılamaz hale geldi. O anlar, çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kameralarıyla kaydedildi.

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