Markette alışveriş yapan kadını herkesin gözü önünde taciz etti

Kırklareli’nde bir markette yaşananlar kadınların yaşadıkları taciz olaylarını gözler önüne serdi. Bir markette alışveriş yapan kadın, o sırada markete giren bir adam tarafından taciz edildi.

Güvenlik kamerası kayıtlarında tacizcinin markete girişi ve taciz anları anbean yer aldı.

Taciz mağduru kadın önce olayın şokunu yaşadı sonrasında ise tacizciye saldırdı. O sırada markette alışveriş yapanlar tacizciye müdahale etti.

Sosyal medyada gündem olan görüntüler “Ey adalet bu müsveddenin yaptığını yanına bırakma” yorumuna neden oldu.