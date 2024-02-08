Markette satışa hazırlanan yumurtadan çıkan civciv şaşkınlık yarattı

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Markette satışa hazırlanan yumurtadan çıkan civciv şaşkınlık yarattı
Bir markette satışa çıkarılan yumurtalardan birinde beklenmedik bir sürpriz: Civciv

Bir markette satışa çıkarılmak üzere hazırlanan yumurtalardan birinde beklenmedik bir olay yaşandı.

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