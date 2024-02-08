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Markette satışa hazırlanan yumurtadan çıkan civciv şaşkınlık yarattı
Markette satışa hazırlanan yumurtadan çıkan civciv şaşkınlık yarattı
08 Şubat 2024 / 22:20
Kaynak: Haber Merkezi
Bir markette satışa çıkarılan yumurtalardan birinde beklenmedik bir sürpriz: Civciv
Bir markette satışa çıkarılmak üzere hazırlanan yumurtalardan birinde beklenmedik bir olay yaşandı.
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