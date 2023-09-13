Marketten mama çaldı eteğinin altına sakladı. Sen utanma seni bu hale düşürenler utansın

Türkiye'de insanların alım gücü her geçen gün düşmeye devam ediyor. Aldıkları 3 kuruş maaşla ayın ortasını bile getiremeyen dar gelirli çaresiz. Hatay'da çaldığı bebek mamasını eteğinin altına saklayan bir kadın kameraya yakalandı.

KAYNAK: Haber Merkezi
Marketten mama çaldı eteğinin altına sakladı. Sen utanma seni bu hale düşürenler utansın

Editör: Özlem KIRAL

Her gün zamla yatıp zamla kalkan Türkiye'de insanlar geçinemiyor. Aynı yerden aynı ürünü ikinci kez aynı fiyata alamadığından yakınan insanlar nasıl geçinebileceklerini kara kara düşünüyor.

Hatay’ın Dörtyol ilçesinde bir kadın raftan bebek mamasını çalarak eteğinin içerisine sakladı. Kadın marketten ayrıldıktan sonra çalışanlar kadındaki garipliği hissettikten sonra güvenlik kamerası görüntülerini inceledi.

VATANDAŞ YORUM YAPTI

Görüntülerde, müşteri gibi markete gelen 3 kadından birinin raftaki bebek mamasını alarak eteğinin içerisine saklıyor. Bu anı gören çalışanlar polis merkezine giderek kadından şikayetçi oldu.

Bu olayı duyan bir vatandaş "Çocuğu aç olan kadın her şeyi yapar ve 9 ay karnında taşıdığı evladının karnını doyurur. O kadının o mamaya ihtiyacı olmasa çalmazdı. Onun yerine daha az hacime sahip kangal sucuk ya da sosis çalardı. Hem onların fiyatı mamadan daha pahalı. Sadece mama alan kadın ihtiyacı olduğu için o mamayı almıştır" yorumunu yaptı.

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