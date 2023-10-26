Markus Gisdol: Takımım beni çok şaşırttı

Samsunspor'un Teknik Direktörü Markus Gisdol, Ankaragücü maçı öncesi gündeme dair açıklamalarda bulundu. Alman çalıştırıcı, takımın formasyonu hakkında da konuştu.

KAYNAK: İHA
Markus Gisdol: Takımım beni çok şaşırttı

Trendyol Süper Lig takımlarından Samsunspor, hafta sonu oynayacağı MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarını Teknik Direktör Markus Gisdol yönetiminde Nuri Asan Tesisleri’nde sürdürüyor. Alman çalıştırıcı, düzenlenen basın toplantısında gündeme dair çarpıcı açıklamalar yaptı.

İşte Gisdol'un açıklamaları;

-Başakşehir maçında çok iyi oynadık. Takımım pozitif anlamda beni çok şaşırttı. Şimdi de aynı şekilde devam etmek istiyoruz. Ankaragücü farklı bir rakip. Deplasmanda karşılaşacağız ve farklı bir oyun olacak. Takımımızda taktiksel anlamda yapabileceklerimizi konuştuk. İki gün boyunca da taktiksel çalışmalarımız devam edecek ve Ankaragücü karşısındaki çalışmalarımızı sonlandıracağız. 25 futbolcumuz var. Sadece 19 tanesini maç kadrosuna alabiliyorum. Hoca olarak da karar vermek her zaman zor oluyor. Gelecek maçlarda kimler kadroya girecek bakacağız. Her oyuncu hafta boyunca antrenmanlarda kendini göstermek için bir şans sahibi. Ben de hoca olarak bir sonraki maçta hangi oyuncu takım için iyiyse onun için karar veriyorum.

-Geçmişte ne olduysa bu kesinlikle beni ilgilendirmiyor. İlk maçımıza 4-4-2 formasyonuyla çıktık. Belki de bu bizim temel formasyonumuz olacak. Maç öncesi tüm bilgileri vermek istemiyorum. Rakiplerimiz de bizleri takip ediyor. Biz temel formasyonumuzu oluşturabilmek için çok sıkı çalışıyoruz. Belki de 4-4-2 bizim temel formasyonumuz olacak. Her hafta ligde kalma şansımızla alakalı konuşmak istemiyorum. Gücümü de bu yönde harcamak istemiyorum. Ligde kalmayı düşünerek gücümü harcamak istemiyorum. Tüm gücümüzü çalışmaya ve odaklanmaya harcıyoruz. Gelecekte ne tür sonuçlar alacağımıza bakacağız.

-Ankaragücü karşılaşmasında yüksek enerji ve baskı ile oynamak istiyoruz. Taktiksel anlamda da güzel bir formasyon ile oynamak istiyoruz. İnanıyorum ki bu maçtan istediğimiz sonucu alacağız. İstediğimiz puanları alacağımıza inanıyorum. Umarım sonunda da başarılı olacağız.

(İHA)

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