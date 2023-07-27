Marmara Denizi'nde deprem oldu.
Kandilli Rasathanesi'nden alınan bilgilere göre; Depremin saati 11:32 olurken, depremin büyüklüğü 3.1 olarak açıklandı.
Söz konusu depremin derinliği ise 7.2 kilometre olarak kayıtlara geçti.
Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre Marmara Denizi'nde 3.1 büyüklüğünde deprem oldu.
Marmara Denizi'nde deprem oldu.
Kandilli Rasathanesi'nden alınan bilgilere göre; Depremin saati 11:32 olurken, depremin büyüklüğü 3.1 olarak açıklandı.
Söz konusu depremin derinliği ise 7.2 kilometre olarak kayıtlara geçti.