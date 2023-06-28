Marmara Denizi'nden bakın ne çıktı. Bu haber 'Denizden babam çıksa yerim' diyenlere gelsin

Balıkesir Erdek'in Kurbağlı sahili açıklarında deniz yüzeyinde yüzer vaziyette görülen buzdolabı herkesi şaşırttı.

Marmara Denizi'nden bakın ne çıktı. Bu haber 'Denizden babam çıksa yerim' diyenlere gelsin

İHA'nın haberine göre; Balıkesir'in Erdek ilçesinde Kurbağlı sahili açıklarında denizden 50 metre açıkta görülen cismin önce ne olduğu anlaşılamadı, hemen ardından Kurbağlı sahili deniz güvenlik şeridinin olduğu alana ulaşan Erdek Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yüzer vaziyetteki cismin bir buzdolabı olduğu anlaşıldı ve denizden çıkarıldı.

Kıyıdaki balıkçılar, "Denizden buzdolabı da çıktığını da gördük. Rüzgarın etkisiyle karşı kıyıdan gelmiş olabilir ya da herhangi bir yük gemisinden denize düşmüş olabilir diye tahmin ediyoruz" diye konuştular.

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