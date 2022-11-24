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Marmarabirlik duyurdu! Ortaklarına yarın 205 milyon lira ödeyecek

Marmara Zeytin Tarım Satış Kooperatifleri Birliğinin (Marmarabirlik), ortaklarına 205 milyon lira ödeyeceği duyuruldu.

Haber Giriş: 24 Kasım 2022 Perşembe - 16:28
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Marmara Zeytin Tarım Satış Kooperatifleri Birliğinin ortaklarına 205 milyon lira ödeyeceği duyurdu

Marmarabirlik duyurdu! Ortaklarına yarın 205 milyon lira ödeyecek
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Birlikten yapılan açıklamaya göre, ürün alımlarına geçen 21 Ekim'de başlayan Marmarabirlik, bugüne kadar 694 milyon lira tutarında, 27 bin ton ürün alımı gerçekleştirdi.

Ürün bedellerini 15 günlük periyotlarla ödeyen Marmarabirlik, 5 Kasım-18 Kasım 2022 tarihleri arası teslim edilen ürün bedellerinin yüzde 50'sinin karşılığı olarak 25 Kasım Cuma günü 205 milyon lira ödeme yapacak. Ortaklar, Ziraat Bankası ATM'lerinden ürün bedellerini alabilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa, ürün alımlarının sıkıntısız şekilde devam ettiğini bildirdi.

Asa, Marmarabirlik'e bağlı kooperatif bölgelerinde bir önceki yıla göre yüzde 47 artış ile 289 bin 490 ton zeytin üretimi beklendiğini, zeytinyağı üretiminde de yüzde 31 oranında artış yaşanacağını belirterek, şunları kaydetti:

"Marmarabirlik’in aktifleri, öz kaynakları her geçen yıl daha da büyümektedir. Eğer büyüyemeseniz, küçülürsünüz. Bu nedenle büyümek ve üretimde faaliyetlerimizi geliştirmek zorundayız. Marmarabirlik Yönetim Kurulu olarak 2023 yılını büyüme yılı olarak görüyoruz, 60 bin ton ürün alım hedefine ulaşmak istiyoruz. Bu yıl açıklanan fiyatlar ile gelecek yıl artış yapılmasa bile üretici yine kazanır. Yeter ki ağaçlarına baksınlar, üretimde devamlılığı sağlasınlar. Hedefimiz zeytini tarımsal ürünler arasında en çok kazandıran ürün yapmaktır. Bir zamanlar zeytin fiyatı peynir fiyatı ile mukayese edilirdi. Açıklanan ürün alım fiyatları ve zeytin olgunlaştıktan sonra perakende satış fiyatı ile birlikte bu mukayese ortadan kalkmış olacaktır."

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