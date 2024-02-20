Marmara’da batan gemide 1 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı

Marmara Denizi açıklarında batan "Batuhan A." isimli kargo gemisinin kayıp mürettebatından 1’inin cansız bedenine makine dairesinde ulaşıldı. Kayıp 4 denizcinin arama çalışmaları devam ediyor.

Kayıp personeli arama çalışmalarının, 571 personelin katılımıyla denizden, havadan ve karadan sürdürüldüğü belirtilirken, bugün 2 dalış gerçekleştiren SAS komandoları, geminin makine dairesine ulaştı. Su altında çekilen görüntülerde, geminin filikasının bütün olarak gemiye bağlı olduğu görüldü.

Arama çalışmaları hakkında açıklamalarda bulunan Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, geminin daha dar ve ince noktalarında arama yapılacağını kaydetti. Demirtaş, gemiyle ilgili çalışmaların hız kesmeden devam ettiğini ileterek, "SAS komandolarından 4 dalgıç geldi. Geminin daha dar ve ince noktalarında arama yapacak. Toplam 30 dalgıcımız oldu. Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerinin dışında. Onlar da sahile yakın yerlerde, balık çiftliklerinde, endişe duydukları kuytu olan yerlere dalıyorlar. Onlar 20 metreye kadar dalabiliyorlar" ifadesini kaydetti.

Arama çalışmalarına balıkçıların da destek olduğunun altını çizen Demirtaş, "Balıkçı teknelerine görev paylaşımı yapıldı. Herkese bir bölge verildi. Herkes şu an alanını tarıyor. Tekneler kıyıdan 3,5 mil açıkta arama yapıyorlar" açıklamasını yaptı.

6'NCI GÜNDE BİR KİŞİNİN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Arama çalışmalarının 6'ncı gününde, kayıp mürettebattan 1 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı dalgıçların 17 Şubat günü gerçekleştirdiği 2 dalışta, gemide aşçı olarak çalıştığı belirlenen 33 yaşındaki Zeynep Kılınç'ın cansız bedenine ulaşılmıştı.

Halen ulaşılamayan 4 denizciyi arama çalışmaları sürüyor.

51 METRE DERİNLİKTE BULUNUYOR

Balıkesir’in Marmara Adası'ndan 14 Şubat saat 20.30'da Bursa'nın Gemlik ilçesindeki Roda Limanı'na gitmek için 6 kişilik mürettebat ve 1250 ton mermer tozu yüküyle hareket eden "Batuhan A" isimli kargo gemisi, kötü hava ve deniz şartları sebebiyle 15 Şubat'ta saat 06.20'de Karacabey ilçesi açıklarında kıyıdan 4 mil açıkta batmıştı.

Görüntüleme cihazlarıyla yapılan çalışmalarda geminin enkazının 51 metre derinlikte denizin tabanına oturduğu tespit edilmişti.