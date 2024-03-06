İmralı Adası açıklarında bulunan cesedin batan geminin sahibine ait olduğu ortaya çıktı. Son ana kadar yardım istememişlerdi

Kaynak: AA
İmralı Adası açıklarında bulunan cesedin batan geminin sahibine ait olduğu ortaya çıktı. Son ana kadar yardım istememişlerdi
Marmara Denizi'nin İmralı Adası açıklarında 3 gün önce deniz yüzeyinde bir erkek cesedi bulunmuştu. Batan geminin mürettebatını arama çalışmaları esnasında bulunan cesedin, geçen ay batan "Batuhan A" adlı kargo gemisinin sahibi ve kaptanı Murat Altıntaş'a ait olduğu belirlendi.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, 15 Şubat'ta Karacabey ilçesi Kurşunlu açıklarında batan gemiye ilişkin Karacabey Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda araştırmalar neticesinde 3 Mart'ta suyun yüzeyinde bir kişinin cansız bedenine ulaşıldığı hatırlatıldı.

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Adli Tıp Kurumu tarafından yapılan DNA eşleşmesi neticesinde cesedin "Batuhan A" adlı kargo gemisinin sahibi ve kaptanına ait olduğunun belirlendiği ifade edilen açıklamada, mürettebattan kayıp 3 kişiyi arama çalışmasının ise devam ettiği aktarıldı.

Geminin sahibi ve kaptanı Murat Altıntaş'ın cenazesinin, ailesine teslimi için işlemlerin devam ettiği açıklandı.

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2 KİŞİNİN CESETLERİNE DAHA ÖNCE ULAŞILMIŞTI

Balıkesir'in Marmara Adası'ndan 14 Şubat saat 20.30'da Bursa'nın Gemlik ilçesindeki Roda Limanı'na gitmek üzere 6 kişilik mürettebat ve 1250 ton mermer tozu yüküyle hareket eden 69 metre uzunluktaki "Batuhan A" adlı kargo gemisi, kötü hava ve deniz şartlarından dolayı 15 Şubat'ta saat 06.20'de Karacabey ilçesi açıklarında batmıştı.

Kıyıdan 4 mil açıkta 51 metre derinlikte denizin tabanına oturan kargo gemisinde görevli kaptan Murat Altıntaş, ikinci kaptan Hasan Mehmet Uyanık (69), mühendis Murat Çalışkan (33), yağcı Hüseyin Tutuk, aşçı Zeynep Kılınç (33) ve stajyer Ahmet Atav (22) kaybolmuştu.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı dalgıçların kurtarma arama çalışmaları kapsamında 17 Şubat'ta yaptığı 2 dalışta, gemide aşçı olarak çalışan Zeynep Kılınç'ın cesedine ulaşılmıştı.

SAS komandosu dalgıçların 20 Şubat'ta yaptığı dalışta ise gemi batmadan önce çektiği videoyu eşine gönderen Hüseyin Tutuk'un cesedine ulaşılmıştı. Geminin enkazındaki aramalara, 1 Mart'ta son verilmişti.

İmralı Adası açıklarında arama faaliyeti gerçekleştiren Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 3 Mart'ta su yüzeyinde bir kişinin cansız bedenine ulaşmıştı.

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