Bursa’da kayıp 4 mürettebatın arama çalışmaları esnasında deniz yüzeyinde erkek cesedi bulundu

Kaynak: İHA
Bursa’da kayıp 4 mürettebatın arama çalışmaları esnasında deniz yüzeyinde erkek cesedi bulundu
Bursa'nın Karacabey ilçesi İmralı Adası açıklarında batan geminin kayıp 4 mürettebatını arama çalışması sürüyor. Çalışmaların devam ettiği bölgede, deniz yüzeyinde erkek cesedi bulundu.

"Batuhan A" adlı gemi, 15 Şubat'ta Karacabey ilçesi açıklarında İmralı Adası'nın güneybatısında su alarak batmıştı. Geminin kayıp 6 mürettebatından 2 kişinin cansız bedenlerine ulaşılmış, diğer kayıp 4 mürettebat Murat Altıntaş, Hasan Mehmet Uyanık, Murat Çalışkan ve Ahmet Atav'ı arama çalışmaları 3 römorkör, uçak, helikopter, 84 araç, 6 gemi, 2 tekne, 14 bot, 8 insansız hava aracı, dron kullanılarak 18'inci gününde devam ediyor.

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DENİZ YÜZEYİNDE ERKEK CESEDİ BULUNDU

Arama çalışmalarının 18'inci gününde İmralı Adası açıklarında arama çalışmaları devam ederken, Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı ekipler, su yüzeyinde bir cansız bedeni buldu. Denizden alınan cansız bedenin kayıp 4 mürettebattan birine ait olduğu düşünülürken, ceset, kimlik tespiti için Bursa Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Alınacak DNA örneklerinden sonra kimlik bilgileri belirleneceğini belirten Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, "Arama çalışmalarının sürdürüldüğü İmralı Adası açıklarında ekiplerce bir kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Kimliği belirlenemeyen kişi Adli Tıp Kurumu'na kaldırılacak. Alınacak olan DNA örneklerinin ardından kimlik bilgileri tespit edilecek" diye konuştu.

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