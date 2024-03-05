Marmara’da olacak deprem en çok hangi ili etkileyecek? Deprem profesörü 81 yıl önceki depreme dikkat çekti

Kastamonu Halk Eğitim Merkezi’nde 1-7 Mart Deprem Haftası dolayısıyla “Kastamonu’nun Depremselliği ve Kuzey Anadolu Fay Hattı” başlıklı bir konferans düzenlendi.

Konferansta konuşan Kastamonu Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mahmut Bilgehan, Marmara’da büyük bir deprem olacağını söyledi.

MARMARA DEPREMİNDE EN FAZLA ZARAR GÖRECEK İL HANGİSİ?

Bilgehan, Marmara depreminin birçok şehri etkileyeceğini belirterek, “Marmara depremi Kastamonu’daki binaları da yıkabilir. 6 Şubat’taki depremler gibi. O depremin merkezi Kahramanmaraş’tı ama en çok zarar gören il Hatay oldu.” dedi.

Bilgehan, depremin bir afet değil, bir doğa olayı olduğunu vurgulayarak, afetin asıl sebebinin binalar olduğunu söyledi.

KASTAMONU İÇİN UYARI

Bilgehan, Kastamonu’nun deprem kuşağında bulunduğunu hatırlatarak, şunları söyledi:

“Kuzey Anadolu Fay Hattı, dünyanın en hareketli faylarından biridir. Kastamonu’da şehir merkezimize 35 kilometre uzaklıktan geçer. Kuzey Anadolu Fay Hattı, Kastamonu için büyük bir tehlike oluşturur. Bu fayda 26 Kasım 1943’te Tosya-Ladik depremi oldu ve Kastamonu’yu çok etkiledi.

TÜRKİYE’DE DEPREM RİSKİ OLMAYAN YER YOK

1943’te çok şiddetli bir deprem yaşandı. Zaman geçtikçe böyle bir deprem tekrar olabilir. Kastamonu, Türkiye’nin birçok ilinde olduğu gibi yüksek deprem riski taşır. Artık Türkiye’de deprem riski olmayan yer kalmadı. Her yer deprem bölgesi sayılır. Bazı faylar ölü görünüyor, ama sonra canlanıyor. Bu faylar deprem yapmaya başlıyor. Bu yüzden Türkiye’nin her yeri deprem riski altındadır.”

“YIKILACAK BİR BİNA DEĞİL, KURTULACAK BİRÇOK CAN”

Bilgehan, yapılan çalışmaların yeni depremlerde can kaybını önlemek için önemli olduğunu belirterek, “Yıkılacak bir bina değil, kurtulacak birçok can. Yıkılma riski yüksek olan binaları dönüştürürsek, depreme hazır oluruz. Yeni binaların yönetmeliklere, denetimlere uygun yapılması lazım. Var olan binaların da depreme dayanıklı hale gelmesi lazım.” dedi.

Kastamonu AFAD İl Müdür Yardımcısı Dr. Suat Tüfekci de 1943 yılında Tosya’da olan deprem hakkında bilgi verdi.

Tüfekci, depremin 1943 yılının 26 Kasım gecesi olduğunu söyleyerek, şöyle devam etti:

“Yaklaşık 2 dakika süren çok büyük bir deprem oldu. Bu deprem 7.2 büyüklüğündeydi. 45 bin kilometrekarelik bir alanda hissedildi. Kastamonu, Çankırı, Çorum, Amasya, Samsun, Tokat, Sinop ve Ordu’da ölümlere ve binalarda hasarlara neden oldu. En çok Ilgaz, Tosya, Kargı, Osmancık, Merzifon, Havza, Vezirköprü ve Erbaa ilçeleri zarar gördü. Tosya, Kastamonu ve Kargı’da toplam bin 71 kişi öldü, bin 293 kişi yaralandı. 1200’den fazla büyükbaş hayvan öldü. Kastamonu merkezde de deprem çok şiddetli hissedildi. Kastamonu Kalesi’nden düşen kayalar, Hisarardı Mahallesi’ndeki 7 evi yıktı, 4 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.”

Konferansa, Vali Yardımcısı Ahmet Atılkan, Kastamonu Belediye Başkan Vekili Mehmet Yurt, İl Jandarma Komutanı Albay Zafer Özden, AFAD çalışanları ve birkaç vatandaş katıldı.