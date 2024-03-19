Marmara’da yeni fay hattı keşfedildi. Tam 95 kilometre uzunluğunda. Uzmanı uyardı

Deprem Uzmanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy, katıldığı canlı yayında yeni keşfedilen fay hattı ve riskli şehirler hakkında bilgi verdi. Şükrü Ersoy, "Bursa'da Yenişehir ile Kayapa arasında alüvyonun altında 95 kilometre uzunluğunda bir fay daha tespit edildi. Bu fay büyük depremler üretebilir.” açıklamasını yaptı ve Muğla, Denizli, Burdur, Isparta, Afyonkarahisar, Uşak, İzmir, Kütahya, Eskişehir, Bilecik, Bursa, Çanakkale, Balıkesir şehirlerinin önemli deprem bölgeleri olduğunu ifade etti.

Güney Marmara’da bulunan Çanakkale, Bursa ve Balıkesir’de oluşabilecek 7 ve daha üzeri depremlerin İstanbul’u da etkileyeceğini aktaran Ersoy, beklenen Marmara depremiyle de ilgili açıklamalarda bulundu.

"Marmara'yı ilgilendiren deprem tehlikesi Kuzey Anadolu Fay hattından kaynaklanıyor. İşte Bingöl - Karlıova’dan başlayıp giden ve 1500 km uzunluğunda. İzmit Körfezi’nden Marmara Denizi’nin kuzeyinden Saroz Körfezi’ne kadar giden bir fay.” ifadesini kaydeden Ersoy, bu zamana kadar İstanbul’daki deprem tehlikesi için bu kol hakkında konuşulduğunu fakat Bolu'dan itibaren Kuzey Anadolu Fayı’nın dalgalandığını belirtti.

BİR KOL DAHA VAR

Fayın, güneye doğru bir kolunun daha olduğunu aktaran Ersoy, “Gemlik Körfezi’nden Kapıdağ Yarımadası’ndan Çanakkale’ye doğru gelen kollar var. Hatta şurada da üçüncü bir kol gibi bir kol daha şu gülerlerin hepsinin kenarında faylar var zaten. Nitekim biz Kuzey kolu konuşuyoruz ama güneyde de önemli depremler vardı.” açıklamasında bulundu.

Ersoy, 1953 yılında 7,2 büyüklüğünde gerçekleşen Yenice-Gönen depremini, Manyas depremini ve 1067’de Sakarya’da olan depremi hatırlattı ve “Bu bize gösteriyor ki; biz kuzeyi konuşuyoruz ama güney kolda yani Çanakkale’nin, Bursa’nın şu kısımdaki yaşayan ya da yerleşim alanlarındaki tüm yerlerin önemli bir deprem riski daha var.” dedi.

“Bursa’da, Yenişehir'le Kayapa arasında 95 km uzunluğunda bir fay daha tespit edildi. Çalışmalar yapıldı, üç üniversite ve AFAD’la birlikte çalışarak keşfetti.” açıklamasında bulunan Ersoy, şimdilerde AFAD ve üniversiteler işbirliğiyle 128 tane fay parçasının üzerinde bir çalışmanın daha başladığını iletti ve bu çalışmanın depremlerin tekrarlanma aralığını, fayların ne sıklıkla deprem ürettiğini öğrenme noktasında önemli olduğunu ifade etti.

“KUZEY KOLDAKİ ENERJİ GERİLİMİ DOLDU”

Şükrü Ersoy, kendisine yöneltilen, "Depremler sık sık tekrar ediyorsa o zaman artık o büyük İstanbul ya da büyük Marmara depremi yakınlaştı mı demek oluyor?" sorusuna, “Evet” cevabını verdi.

"Evet, çünkü kuzey koldaki enerji gerilimi zaten doldu. Yani şu anda da olabilir, on yıllar içerisinde de olabilir. Ama 100 yıl beklemeyecek bir deprem. Bu depremin de 7 üzerinde olacağını defalarca söyledik zaten.” İfadelerini kullanan Ersoy, Türkiye’nin çeşitli yerlerinde de depremin beklenebileceğini söyledi ve Ege bölgesini örnek göstererek Ege bölgesindeki yerleşim alanlarında deprem olabileceğini ifade etti.

11 İLDE TEKRAR DEPREM OLUR MU?

"6 Şubat depremi 11 ili etkilemişti ama bu bölgede yeniden deprem olur mu?" sorusuna ise Ersoy,

"Kişisel fikrim Hatay’dan Kahramanmaraş’a, Adıyaman'a doğru giden 300 km’lik hat boyunca büyük bir depremi uzun süre beklemiyorum.” şeklinde yanıt verdi ve Kahramanmaraş-Elbistan depreminin komşu alanlarının riskli olabileceğini söyledi.