Marmaray istasyonunda Gülhan Karadereli'yi bıçaklayan sanık hakim karşısına çıktı

Sanık, 14 ila 23 yıl arasında hapis cezası talebiyle hakim karşısına çıktı.

İstanbul Anadolu Adliyesi 9. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada, tutuklu sanık Çetin Aktay cezaevinden SEGBİS yöntemiyle katıldı. Müşteki Gülhan Karadereli ve taraf avukatları da salonda hazır bulundu.

Sanık: "İntihar etmek için gitmiştim"

Sanık Çetin Aktay, savunmasında, "Hiçbir şey yapmadığım halde müşteki beni şikayet etti. Müştekinin tanıdıkları beni darp etti. Akli dengem yerinde değil. Göztepe durağında intihar etme planı yaptım. Üsküdar'dan bıçak aldım, Göztepe'de indim. Trenin önüne atlayacaktım, ölmezsem müdahale ederlerse, boğazımı kesecektim. Ona zarar vermek gibi bir düşüncem hiç olmadı, pişmanım" dedi.

Sanık Avukatı: "Öldürme kastı yoktu"

Sanık avukatı, "Müvekkilim olaydan bir gün önce intihar girişiminde bulunmuştur. Akıl sağlığının yerinde olmadığını düşünüyoruz. Müvekkilim öldürme kastı olsaydı, öldürebilirdi. Akıl sağlığının denetlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na sevk edilmesini talep ediyoruz" dedi.

Müşteki Karadereli: "Beni öldürmeye geldi"

Gülhan Karadereli ise mahkemede, sanığın intihar için orada olmadığını, kendisini öldürmek amacıyla geldiğini ve saldırıdan ölümcül darbeler aldığını belirtti.

Mahkeme kararı ve erteleme

Mahkeme, sanığın tutukluluk halinin devamına, akıl sağlığının yerinde olup olmadığının belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'ndan rapor alınmasına ve müştekinin yüzünde kalıcı bir izin olup olmadığının tespiti için rapor alınmasına karar vererek duruşmayı 14 Kasım 2024 tarihine erteledi.

Avukat ve müştekinin tepkileri

Gülhan Karadereli’nin avukatı Can Akşahin, "Akli dengesi yerinde olmayan birini TCDD bünyesinde çalıştırmazlar. Mahkemenin dosyayı eksiksiz tamamlaması gerektiğinden şahsın Adli Tıp Kurumu'na gönderilmesine karar verildi. Akıl hastasıyım diyerek cezadan kurtulmak bu kadar kolay olmamalı. Kadına şiddet ve kadın cinayetleri cezasız kalmasın" dedi.

Gülhan Karadereli ise duruşma sonrası yaptığı açıklamada, "Adaletin yerini bulmasını istiyorum. Üç beş yıl gibi kısa cezalarla bu kişi kurtulacaksa ben ölmeyi tercih ederdim. Avukatlarım, şahsın akli dengesinin bozuk olmadığını ve bunun canavarca hisle tasarlanmış bir öldürme teşebbüsü olduğunu kanıtladı. Adaletin yerini bulacağına inanıyorum. Sürekli olarak tedirgin yaşıyorum, yüzümü gizlemek zorunda kalıyorum. Bir an önce hem ruhen hem de bedenen iyileşmek istiyorum" dedi.