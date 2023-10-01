Marmaray’da korkutan anlar. Rayların üzerine düşen kadın ağır yaralandı

Marmaray Tuzla İçmeler istasyonunda dengesini kaybedip rayların üzerine düşen bir kadın yaralandı. Kaza nedeniyle seferler gecikmeli gerçekleşti.

Marmaray’da korkutan anlar. Rayların üzerine düşen kadın ağır yaralandı

Marmaray'ın Tuzla İçmeler istasyonunda rayların üzerine düşen kadın yaralandı.

Marmaray İçmeler İstasyonunda saat 09.00 sıralarında trenin gelmesini bekleyen Neşe Umut (51) dengesini kaybederek rayların üzerine düştü.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan kadın ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Yaşanan olay nedeniyle seferlerde gecikme yaşanırken Marmaray'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Saat 08:50'de Marmaray İçmeler istasyonunda yaşanan üzücü bir olay nedeniyle Marmaray seferleri Tuzla-Pendik arası tek hattan gecikmeli olarak yapılmaktadır" ifadeleri yer aldı.

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