Marmaris ve Datça’ya 24 saatte 50 bin araç girdi

Kaynak: İHA
Marmaris ve Datça’ya 24 saatte 50 bin araç girdi

Muğla'nın Marmaris ve Datça ilçelerine karayolu ile tek geçiş noktası olan Çetibeli'den, 9 günlük bayram tatilini geçirmek üzere yaklaşık 50 bin aracın giriş yaptığı açıklandı.

Aynı süreçte ise 12 bin aracın ilçelerden ayrıldığı belirtildi. Kurban Bayramı'nın gelmesiyle birlikte yollarda ve ilçe giriş-çıkışlarında alınan güvenlik önlemleri had safhaya çıkarıldı.

Dünyanın ve Türkiye'nin önde gelen turizm merkezlerinden olan Marmaris ve Datça ilçeleri, yaz sezonunun başlamasıyla birlikte, 9 günlük Kurban Bayramı tatilinde yerli ve yabancı turistlerin en çok tercih ettiği destinasyonlardan biri oldu.

İlçelerin tek karayolu giriş noktası olan Çetibeli Mahallesi'nde, Marmaris İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı Çetibeli Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, Marmaris Bölge Trafik İstasyon Amirliği'ne bağlı ekipler ve Marmaris Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, gelen ve giden araçlarda güvenlik uygulamaları gerçekleştirerek, sürücülere ve yolculara orman yangınlarına karşı duyarlı olmaları konusunda uyarılarda bulunarak bayramlarını kutladılar.

Trafik ekipleri tarafından yapılan denetimlerde belge eksikliği olan araçlar çekici ile otoparka gönderildi.

Marmaris ve Datça ilçelerine giriş yapan araçların çoğunluğunun İstanbul, Aydın, Denizli, İzmir ve Gaziantep illerinden olduğu gözlemlendi.

Bayram tatili süresince ilçe merkezlerinde de güvenlik önlemlerinin üst seviyede tutulacağını belirten Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya, ilçede görev yapan emniyet, jandarma, sağlık, gıda ve maliye ekiplerinin 7 gün 24 saat görevlerinin başında olacağını kaydetti.

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