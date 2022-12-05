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Marmaris’te 72 düzensiz göçmen kurtarıldı   

Muğla’nın Marmaris ilçesinde Yunanistan sahil güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen 72 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Haber Giriş: 5 Aralık 2022 Pazartesi - 22:03
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Marmaris’te 72 düzensiz göçmen kurtarıldı   

Marmaris’te 72 düzensiz göçmen kurtarıldı   
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Marmaris ilçesi açıklarında can salları ve lastik bot içinde iki ayrı düzensiz göçmen kurtarma operasyonunda toplam 72 düzensiz kurtarıldı.

İki can salı içinde 37 ve lastik bot içinde 35 olmak üzere toplam 72 düzensiz göçmen Yunanistan sahil güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına geri itildi. Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından botlara alınarak kurtarılan 72 düzensiz göçmen işlemlerinin ardından Ula Geri Gönderme Merkezine tezlim edildiler. (İHA)
      

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