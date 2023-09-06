Marmaris'te bir evden 30 bin dolar çalan şüpheli tutuklandı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, bir evden 30 bin dolar çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

KAYNAK: İHA
Marmaris'te bir evden 30 bin dolar çalan şüpheli tutuklandı

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, Rus uyruklu K.A'nın ikamet ettiği evden 30 bin dolar çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Ekipler yaptıkları çalışma sonucu hırsızlık şüphelisi N.B'nin Aydın'ın Nazilli ilçesinde olduğunu belirledi.

Belirlenen adrese düzenlenen operasyonla yakalanan şüpheli Muğla Hamdibey karakoluna getirilirken buradaki işlemlerin ardından, Marmaris'e gönderildi. Marmaris adliyesine sevk edilen N.B isimli şüpheli çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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