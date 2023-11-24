Marmaris'te çıkan ev yangınında 3 kişi yaralandı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde bir evde elektrikli ısıtıcının devrilmesi sonucu çıkan yangında 3 kişi yaralanırken, alevlerin sardığı ev kullanılmaz hale geldi.

KAYNAK: İHA
Marmaris'te çıkan ev yangınında 3 kişi yaralandı

Yangın, Marmaris ilçesi Armutalan Mahallesi'nde sabaha karşı saat 05.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevlerin sardığı evde bulunan 3 kişi yangında yaralandı. Dumanları gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

aw084018-01.jpgKısa sürede bölgeye gelen Muğla Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Marmaris İtfaiye Amirliği ekipleri, alevlere müdahale etti. Yangında yaralanan 3 kişi, ilk müdahalelerinin ardından yanık tedavisi için ambulanslarla Muğla Sıtkı Koçman Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

aw084018-02.jpgTedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenilirken, ilk belirlemelere göre yangının çıkış sebebinin elektrikli ısıtıcının devrilmesi sonucu olduğu tahmin ediliyor. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

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