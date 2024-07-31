Marmaris'te çocuklara zorla hediyelik eşya sattıran 5 kişi tutuklandı

Gözaltına alınan 5 şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilerek tutuklandı.

Marmaris’te turizm sezonunda, kalabalık alanlarda hediyelik eşya satışı yaptırılan çocukların zorla çalıştırıldığını tespit eden İlçe Emniyet Müdürlüğü Çocuk Büro Amirliği ekipleri, uzun süren bir takip ve araştırma yürüttü. Teknik ve fiziki izleme sonucunda, çocukları zorla çalıştıran şüphelilerin kaldığı iki adres belirlendi. Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından verilen arama kararı doğrultusunda, bu adreslere yapılan baskında 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı, 13 çocuk ise kurtarıldı.

Aramalarda, kırmızı reçeteli ilaçlar ve çocuklara kullandırıldığı tahmin edilen yeşil reçeteli uyuşturucu haplar ele geçirildi. Ayrıca, 1 anahtarlık lazer, 16 bin 604 TL, 210 Pound, 50 Euro, 10 Dolar, birçok plastik taç ve 12 şarjlı tıraş makinesi bulundu.

Çocukların günde 10 bin TL’den az para getirdiğinde şiddete maruz kaldıkları, yeterli miktarı toplayamayanların ise hırsızlık ve kapkaççılık yaptıkları öğrenildi. Şüpheliler, polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilerek tutuklandı.