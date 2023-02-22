Marmaris'te depremzede öğrencilere destek

ANKA'da yer alan habere göre, Marmaris Belediyesi, deprem bölgesinden ilçeye gelen öğrenciler için dijital eğitim kartı hazırladı. Geçten aylarda ilçedeki öğrencilere dağıtılan kartlar şimdi de misafir öğrencilerin eğitimde fırsat eşitliğini yakalayabilmesi için kullanılacak.

Başvuruların Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’ne yapılacağı kartlar; öğrencilere sınırsız video izleme hakkı, yapay zeka ve rehberlik, ders anlatım föyü, 7/24 online eğitim, deneme sınavları, çözümlü sorular, canlı derslere erişim imkanı sunacak. Öğrenciler sisteme cep telefonları aracılığıyla giriş yapacak. Dijital eğitim kartlarından başta LGS ve YKS’ye girecek öğrenciler olmak üzere, tüm sınıflardaki öğrenciler faydalanabilecek.



