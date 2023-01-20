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Marmaris'te öğrenciler sömestrı sinemayla geçirecek

Marmaris Belediyesi, 2022-2023 eğitim ve öğretim yılının ilk yarısını tamamlayan öğrenciler için eğlenceli bir etkinlik programı hazırladı.

Haber Giriş: 20 Ocak 2023 Cuma - 14:17
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Marmaris'te öğrenciler sömestrı sinemayla geçirecek

Marmaris'te öğrenciler sömestrı sinemayla geçirecek
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ANKA'da yer alan haberde, Marmaris Belediyesi, yarıyıl tatiline giren öğrenciler için dopdolu bir etkinlik takvimi hazırladı. 23 Ocak Pazartesi günü başlayacak etkinliklerde çocuklar için ücretsiz sinema gösterimi yapılacak. 23 Ocak Pazartesi ve 30 Ocak Pazartesi Perili Orman, 24 Ocak Salı ve 1 Şubat Çarşamba Saqu Paqu Büyük Define, 26 Ocak Perşembe ve 2 Şubat Perşembe günleri de Zamanda Yolculuk isimli animasyon filmleri ücretsiz olarak gösterilecek.



14.00 ve 18.00’de iki seans olarak gösterilecek filmlere tüm çocukları davet eden Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, “Çocuklarımızın yarıyıl tatilini eğlenceli bir şekilde geçirmeleri amacıyla gerçekleştirdiğimiz etkinliklerde birbirinden güzel filmler onlarla buluşacak. Bu etkinlikler sayesinde çocuklarımız yoğun bir ders döneminin yorgunluğunu atacak. Amacımız ilçemizde yaşayan herkesin olduğu gibi çocuklarımızın da mutluluğunu sağlamak. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın yarıyıl tatillerini eğlenceli ve dolu dolu geçirmesi için düzenlediğimiz etkinliklere tüm çocuklarımızı bekliyor, hepsine iyi tatiller diliyorum.” dedi.

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