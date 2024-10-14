Marmaris'te palalı kavga kamerada

Görüntülerde, bir kişinin elindeki palayı sallayarak tartıştığı diğer kişiye doğru ilerlediği anlar dikkat çekti ve sosyal medyada büyük tepki topladı.

Olay, Tepe Mahallesi 36. Sokak'ta saat 17.00 civarında yaşandı. Bilgiler, henüz bilinmeyen bir sebeple trafikte bir tartışmanın başladığını gösteriyor. Gürültüye tepki gösteren mahalle sakinleri, bir şahsın elinde kılıca benzer bir palayla tartıştığı anı gördü. Kaydedilen görüntülerde, adamın palayı sallayarak diğerine doğru yürümesi ve tanıdıklarının müdahalesiyle sakinleştiği anlar yer aldı. Sakinleşen şahıs, daha sonra aracının bagajındaki eşyaları indirip tekrar yükleyerek olay yerinden ayrıldı.

Tartışmaya karışan kişiler ve çevredeki vatandaşların durumu polise bildirmediği öğrenildi. Ancak sosyal medyada yayımlanan görüntülerin ardından Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı emniyet güçlerinin olaya müdahale etmesi için talimat verdi. Neyse ki olayda kimse yaralanmadı ve palalı kavgayla ilgili inceleme başlatıldı.