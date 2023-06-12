Marmaris'te 'skuter' operasyonu

Marmaris Belediyesi’ne bağlı zabıta ekipleri uygunsuz olarak park edilen ve yaya geçişini engelleyen skuterlere yönelik çalışmaları sürdürüyor.

Marmaris'te 'skuter' operasyonu

Son zamanlarda yoğun bir şekilde kullanılan skuterlerin hem gelişi güzel cadde, sokak, meydan, kaldırım, elektrik direkleri ile korkuluklara bırakılması hem de çok sayıda skuterin teşhir amaçlı yine gelişi güzel park edilmesi üzerine harekete geçen Marmaris Belediyesi zabıta ekiplerinin çalışmaları devam ediyor.

Yaya haklarını korumak için gelişi güzel park edilen skuterlere yönelik denetimler doğrultusunda Zabıta ekipleri uygunsuz olarak park edilen ve yaya geçişlerini engelleyen skuterleri topladı. Ekipler sürücüleri kendilerine ayrılan alanlarda araç kullanmaları konusunda uyarırken kaldırımlara ve trafiğe kapalı alanlara park etmiş araçlar toplanarak cezai işlem uygulandı.

Zabıta Müdürlüğü yetkilileri son zamanlarda özellikle kaldırımların bu araçlarla işgal edilmesi nedeniyle böyle bir uygulamaya gittiklerini belirterek özellikle skuter kullanan vatandaşlardan bu araçları gelişi güzel park etmemelerini isteyerek cep otoparklarına park edilebileceğini belirtti. Denetimlerin bundan sonra da süreceğini belirten yetkililer amaçlarının yayaların geçiş hakkını korumak olduğunu bildirdi.

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