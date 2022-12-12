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Evinde onlarca kedi ve köpek ölüsü bulunmuştu! Yeni gelişme

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, bir evde çok sayıda çürümüş köpek ve kedi ölüsü bulunması olayında gözaltına alınan Hikmet Akarca (74), polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Akarca, 3 hafta süreyle gözlem altına alınmak üzere, Manisa Ruh Sağlığı Hastalıkları Hastanesine gönderildi.

Haber Giriş: 12 Aralık 2022 Pazartesi - 09:32
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Marmaris'teki vahşette yeni gelişme: Evinde onlarca kedi ve köpek ölüsü bulunmuştu! Yaşlı kadın akıl hastanesine sevk edildi

Evinde onlarca kedi ve köpek ölüsü bulunmuştu! Yeni gelişme
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Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Armutalan mahallesinde yaşayan Hikmet Akarca'nın evinde çok sayıda hayvan ölüsü bulunduğu ihbarını aldı. Polis ve İlçe Tarım Müdürlüğü görevlileri, ihbar üzerine şüphelinin evine gitti.

Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde evde yapılan aramada 20'nin üzerinde çürümüş kedi ve köpek ölüsü bulundu.

Psikiyatri uzmanı raporuna göre, akıl sağlığı yönünden gözlem altına alınması gerektiği belirlenen şüpheli adliyeye sevk edildi.

AKIL HASTANESİNE GÖNDERİLDİ

Hikmet Akarca, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe 3 hafta süreyle gözlem altına alınmak üzere, Manisa Ruh Sağlığı Hastalıkları Hastanesi'ne gönderildi. (AA)


 

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