Mart ayının en ucuz sıfır otomobili belli oldu

Mart ayının en ucuz sıfır otomobili belli oldu
Kaynak: Haber Merkezi
Pek çok vatandaşın ikinci el araçlara yönelmesiyle birlikte, otomotiv firmaları çeşitli kampanyalarla müşterileri cezbetmeye çalışıyorlar.
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Mart ayının en ucuz sıfır otomobili belli oldu 1

Hyundai, Fiat, Renault ve Kia gibi markaların, çeşitli modelleriyle pazar paylarını artırmaya çalıştığı görülüyor.

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Mart ayının en ucuz sıfır otomobili belli oldu 2

Güncel fiyat listelerine bakıldığında, Citroen'in uygun fiyatlı Ami modelinin dikkat çektiği görülüyor.

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Mart ayının en ucuz sıfır otomobili belli oldu 3

Diğer taraftan, Hyundai ve Fiat gibi firmaların i10 ve Egea gibi modelleriyle ilgi gördüğü biliniyor.

Ancak Citroen'in Ami modelinin fiyat açısından diğer markalara göre daha rekabetçi olduğu belirtiliyor.

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Mart ayının en ucuz sıfır otomobili belli oldu 4

Fiat'ın Egea modeli, Sedan, Cross ve Cross Wagon gibi çeşitli versiyonlarıyla Türkiye pazarında ilgi görüyor.

En uygun Egea modeli olan Sedan versiyonunun, Easy donanımlı versiyonunun kampanyalı fiyatı 939.900 TL olarak belirtiliyor.

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Mart ayının en ucuz sıfır otomobili belli oldu 5

Hyundai'nin en uygun modeli ise i10 olarak öne çıkıyor. Hyundai i10'un başlangıç versiyonu 806.000 TL'den satışa sunuluyor ve bu fiyatıyla diğer markalara göre daha uygun bir seçenek sunuyor.

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Mart ayının en ucuz sıfır otomobili belli oldu 6

Kia Picanto ve Renault Taliant gibi modellerin başlangıç fiyatları da belirli bir seviyenin üzerinde yer alıyor. Bu noktada, Hyundai'nin uygun fiyatlı i10 modelinin öne çıktığı görülüyor.

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Mart ayının en ucuz sıfır otomobili belli oldu 7

Sıfır araç almak isteyenlerin fiyat araştırması yapabilecekleri ve çeşitli otomotiv firmalarının sunduğu modelleri inceleyebilecekleri belirtiliyor.

Ayrıca, Citroen'in Ami modelinin mart ayının en uygun fiyatlı sıfır otomobili olduğu ve 2024 model yılı için 437.000 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunulduğu belirtiliyor.

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