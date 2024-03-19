Honda'dan Mart ayına özel fiyat listesi

Fiyatlar, anahtar teslim fiyatlarıdır.
Kampanya ve opsiyon tercihlerine göre fiyatlar değişiklik gösterebilir.
Honda City 1.5 L VTEC Benzin Otomatik Executive: 1.190.000 TL
Honda Civic 1.5 L VTEC Turbo ECO Otomatik Elegance+: 1.731.000 TL
Honda Type-R 2.0 L VTEC: 3.984.000 TL
Honda Accord 1.5L VTEC: 2.089.500 TL
Honda Jazz 1.5 L Hibrit Otomatik Advance: 1.479.000 TL
Honda HR-V 1.5L Hibrit Otomatik Elegance: 1.785.000 TL
Honda CR-V Hibrit Otomatik Advance: 3.214.000 TL
Honda ZR-V 2.0L Hibrit Otomatik Advance: 2.704.000 TL