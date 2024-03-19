Honda'dan Mart ayına özel fiyat listesi

Honda'dan Mart ayına özel fiyat listesi
Kaynak: TELE1
Türkiye’deki en yaygın otomobil firmalarından olan Japon devi Honda 2024 yılının mart ayı fiyat listesi açıklandı. İşte, Honda’nın fiyat listesi…
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Honda'dan Mart ayına özel fiyat listesi 1

Fiyatlar, anahtar teslim fiyatlarıdır.

Kampanya ve opsiyon tercihlerine göre fiyatlar değişiklik gösterebilir.

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Honda'dan Mart ayına özel fiyat listesi 2

Honda City 1.5 L VTEC Benzin Otomatik Executive: 1.190.000 TL

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Honda'dan Mart ayına özel fiyat listesi 3

Honda Civic 1.5 L VTEC Turbo ECO Otomatik Elegance+: 1.731.000 TL

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Honda'dan Mart ayına özel fiyat listesi 4

Honda Type-R 2.0 L VTEC: 3.984.000 TL

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Honda'dan Mart ayına özel fiyat listesi 5

Honda Accord 1.5L VTEC: 2.089.500 TL

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Honda'dan Mart ayına özel fiyat listesi 6

Honda Jazz 1.5 L Hibrit Otomatik Advance: 1.479.000 TL

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Honda'dan Mart ayına özel fiyat listesi 7

Honda HR-V 1.5L Hibrit Otomatik Elegance: 1.785.000 TL

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Honda'dan Mart ayına özel fiyat listesi 8

Honda CR-V Hibrit Otomatik Advance: 3.214.000 TL

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Honda'dan Mart ayına özel fiyat listesi 9

Honda ZR-V 2.0L Hibrit Otomatik Advance: 2.704.000 TL

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