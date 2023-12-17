Martı sesi ile gülen adam Konuşanlar programında kahkaha tufanı estirdi. Gülmekten karnınız ağrıyacak

Çıktığı günden bu yana milyonları ekran başına kilitleyen Hasan Can Kaya’nın sunduğu “Konuşanlar” programında yaşanan bir olay sosyal medyada gündem oldu.

Ön tarafta bir çiftin konuşmasından sonra arka sıralardan bir seyircinin attığı kahkaha bütün seyircilerin dikkatini çekti.

Martı gibi gülen adam programda kahkaha tufanı estirdi. Hasan Can Kaya’nın yanına gitmesi ile kahkahaları daha da artan seyirci gülmekten konuşamazken salonda ve daha sonrasında bu anları ekran başında izleyen seyircilerde martı sesi ile gülen adamla beraber güldü.

Programın sona ermesinden sonra bu anların sosyal medyaya düşmesi ile video kısa sürede gündem oldu.

HASAN CAN KAYA KİMDİR?

16 Aralık 1989 doğumlu olan Hasan Can Kaya İstanbul Güngören’de dünyaya geldi. Aslen Malatayalı olan Kaya, uzun yıllar komedi programlarında yazarlık yaparken kendi hazırladığı formatları da farklı platformlarda sergiledi.

Geçtiğimiz dönemlerde BKM’de de işler yapan Kaya, formatı kendisine ait olan Konuşanlar programı ile Youtube’da kısa sürede popülerliğe ulaştı. Dönem dönem ünlü isimleri de programda ağırlayan Kaya, programını 1 Ocak 2021 itibariyle Exxen platformuna taşıdı.

Bir dönem Leman Kültür’de düzenli olarak stand up yapan Kaya, çeşitli komedi programlarında oyunculuk ve yönetmenlik de yaptı.