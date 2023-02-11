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MASAK depremzedeler için kimlik tespiti koşullarını esnetti

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) deprem felaketinin yaşandığı 10 ilde bankaların depremzedelere yönelik kimlik tespiti işlemlerinde esneklik getirdi.

Haber Giriş: 11 Şubat 2023 Cumartesi - 09:12
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MASAK depremzedeler için kimlik tespiti koşullarına esnekli getirdi

MASAK depremzedeler için kimlik tespiti koşullarını esnetti
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Ekonomim Gazetesi'nden Hüseyin Gökçe'nin haberine göre MASAK Genel Tebliği’ne geçici bir madde eklendi. Buna göre yönetmeliğin kimlik tespiti maddesinde öngörülen kimlik tespitinin yapılamaması halinde; adres ve iletişim bilgisi ile imza örneğinin alınması, eğer mevcut ise yükümlünün kayıtlarında bulunan kimlik belgesindeki fotoğraf ile müşterinin karşılaştırılması ve gerekli görülecek diğer tedbirlerin alınması kaydıyla tespit yapılabilecek.

Bunun mümkün olmaması halinde ise işlem yapmak isteyen kişinin beyan ettiği kimlik bilgileri, İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü kimlik paylaşım sistemi veri tabanı üzerinden bilgilerin kontrol edilmesiyle kimlik tespiti sağlanabilecek.

Buradaki kontrolde; ilgilinin adı, soyadı, doğum yeri ve tarihi, TC kimlik numarası, kimlik belgesinin türü ve numarası, adresi ve imza örneği, iş ve mesleğine ilişkin bilgiler, varsa telefon numarası, faks numarası, elektronik posta adresi bilgilerinin 4 tanesinin doğrulatılması yeterli olacak.

Kişinin başkası adına işlem yapıp yapmadığının tespitinde de yine aynı koşullar geçerli olacak.Deprem illerinde oturup da başka illere giden kişilerin tespitinde de aynı şekilde bu hükümler geçerli olacak.

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