Masal ne demek? Masal isminin anlamı nedir?

Pek çok isim kendi özel anlamını barındırmaktadır. Bu isimlerden Masal son zamanlarda anlamı sık sık araştırılan isimlerden oldu. Peki, Masal ne demek? Masal isminin anlamı nedir?

Masal ne demek? Masal isminin anlamı nedir?

Masal adı son zamanlarda çocuklar için en çok tercih edilen isimler arasında yer alıyor. Kız çocuk ismi arayan ebeveynler Masal isminin anlamını araştırıyor. Peki, Masal ne demek? Masal isminin anlamı nedir?

MASAL NE DEMEK?

Türk Dil Kurumu’nda yer alan bilgiler eşliğinde, Masal ismi ne demek ve anlama gelir sorularının yanıtları şu şekildedir:

- Boşuna söylenmiş söz.

- Genellikle halkın yarattığı, hayale dayanan, sözlü gelenekte yaşayan, çoğunlukla insanlar, hayvanlar ile cadı, cin, dev, peri vb. varlıkların başından geçen olağanüstü olayları anlatan edebî tür.

MASAL İSMİ KURAN’DA GEÇİYOR MU?

Masal ismi Kur'an-ı Kerim'de geçmemektedir ve Masal adını koymak caizdir.

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