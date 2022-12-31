Masal Şatosu'nda 2022'nin son konseri

Doç. Dr. Hale Basmacıoğlu'nun gönüllü danışman desteğiyle düzenlenen konserde yeni yıl konsepti ile 11 genç sanatçı birbirinden değerli eserleri icra etti. Ada Tezel, Eylül Eryılmaz, Tutkun Güleç, Dicle Ayten Köprücü, Ecesu Sezer, Feri Sakarya, Bengi Bahar Işkıncı, Ada Su Keskin, Melis Şahin, Ece Ekin Erdoğan ve Nehir Ekşi yaylı ve nefesli enstrümanlarını Ludwig Van Beethoven, Ulvi Cemal Erkin ve Joseph Hydn'ın eşsiz ezgileri ile Masal Şatosunun büyüleyici atmosferinde izleyiciler ile buluşturdu. Yeni yılın sağlık ve mutluluk getirmesi dilekleri ile 2022'nin son Şatoda Müzik konseri tamamlandı. Masal Şatosu yeni etkinlikleri ile de çocuk ve yetişkinlerle buluşmaya devam edecek.