Maskeli gaspçılar mahkemece tutuklandı

Kırıkkale’nin Menderes Caddesi’nde gerçekleşen olayda takip ettikleri kuyumcu kuryesini döven iki maskeli gaspçı, silahla havaya ateş açarak kuryenin altın ve parayla dolu çantasını alarak kaçtı. Kırıkkale Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri tarafından yürütülen çalışma sonucunda gaspçıların Ankara’da olduğu tespit edildi. Kimlikleri ve adresleri açığa çıkan A.B, M.Y, O.D ve M.K gözaltına alındı.

Gerçekleştirilen operasyonda ruhsatı bulunmayan bir tabanca ve 24 adet fişek bulundu. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden O.D ile M.K çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. Polisler, altın ve paraları sahibi Mesut Aslan’a teslim etti.

Kuyumcu kuryesi Mesut Aslan gazetecilere bir açıklamada bulunarak "Arabamı otoparka çektikten sonra çantalarımı yanıma alıp Toprak Mahallesi tarafına yürüyüşe geçtiğim sırada bir tane yanıma beyaz araç yaklaştı. Bu yanaşan araçtan maskeli şahıslar üstüme saldırdı. Ben ne olduğunu anlayamadım. Sonra gasp olayına dönüştüğünü gördüm. Sadece çantalarımı yere yatırıp üzerine kapandım ve vermemek için mücadele ettim. Bu esnada darp edildim. Çantaları vermeyince silah çektiler. 3 el havaya ateş ederek tehdit ettiler. ‘Vereceksin bırakacaksın’ dediler. Ben yine teslim olmadım. Sonra bir vatandaşımız ‘polis geliyor’ demesiyle bunlar panikleyip kaçtı" dedi.