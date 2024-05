Yabancı bir ülkede, domuz kostümü giyerek sokaklarda şarkı söyleyen bir sokak sanatçısını gören bir bisikletli, kendisini aniden yerde buldu. Şarkıcı, ünlü Titanic filminin teması olan "My Heart Will Go On" şarkısını söylerken, etkileyici performansıyla çevredeki insanların dikkatini çekti. Ancak bisikletli, domuz kostümlü sanatçıya farkedince bir anda yere düştü. Çevredekiler tarafından kayda alınan bu komik an, milyonlarca kişi tarafından izlendi ve yorum yağmuruna tutuldu.