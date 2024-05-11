Metro, metrobüste boşalan koltuğa hemen oturmayın negatifi geçmesin dedi

Kaynak: Haber Merkezi
Metro, metrobüste boşalan koltuğa hemen oturmayın negatifi geçmesin dedi
Katıldığı bir programda, metro, metrobüs ve otobüs gibi toplu taşıma araçlarında boşalan koltuğa hemen oturulmaması gerektiğini belirten uzman, "Oradan kalkan insanın orada bıraktığı sıcaklık onun enerjisidir. Negatifliği olabilir, öfkesi olabilir. Siz onun duygusuna oturmuş oluyorsunuz" dedi.

Sosyal medyada geniş yankı uyandıran bir olay, bir uzmanın ilginç önerisiyle gündeme geldi. Uzman, katıldığı bir programda, metro, metrobüs ve otobüs gibi toplu taşıma araçlarında boşalan koltuğa hemen oturulmaması gerektiğini belirtti. Gerekçe olarak ise, oradan kalkan insanın orada bıraktığı sıcaklığın, onun enerjisi olduğunu iddia etti. Bu enerjinin negatif olabileceğini, öfke gibi duygular içerebileceğini söyleyen uzman, insanların bu tür koltuklara oturarak söz konusu duyguları ve enerjileri alabileceğini savundu.

Bu öneri, geleneksel inançlara dayanan ve bilimsel açıdan desteklenmeyen bir iddiayı ortaya koymaktadır. Enerji veya duygu transferinin bu şekilde gerçekleştiğine dair herhangi bir bilimsel kanıt bulunmamaktadır. Bu nedenle, uzmanın önerisine karşı temkinli olmak ve bilimsel gerçekler doğrultusunda hareket etmek önemlidir. Ancak, bu tür inançların kültürel ve psikolojik açıdan insanlar üzerinde etkileri olabileceği unutulmamalıdır.

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