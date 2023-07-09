MasterChef 22 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star kadroya giren isim kim oldu?

Aralarında Somer Sivrioğlu, Yalçınkaya ve Danilo Zanna’nın jüri olduğu TV8’de ekranlarında yayınlanan MasterChef All Star 22. bölüm fragmanı yayınlandı. Peki, MasterChef 22. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star kadroya giren isim kim oldu?