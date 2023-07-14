MasterChef 26 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star eleme potasına kim gitti?

Aralarında Somer Sivrioğlu, Mehmet Yalçınkaya ve Danilo Zanna’nın jüri olduğu TV8’de ekranlarında yayınlanan MasterChef All Star 26. bölüm fragmanı yayınlandı. Peki, MasterChef All Star eleme potasına kim gitti? MasterChef 26 bölüm fragmanı yayınlandı mı?

MasterChef 26 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star eleme potasına kim gitti?

Mavi ve Kırmızı takımların belli olduğu MasterChef All Star’da dokunulmazlık oyunu oynandı. Buna göre MasterChef All Star’ın yeni bölümünde eleme potasına kimlerin gittiği belli olacak. Peki, MasterChef All Star eleme potasına kim gitti? MasterChef 26 bölüm fragmanı yayınlandı mı?

MASTERCHEF ALL STAR 26. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

MasterChef All Star programının 26. bölüm fragmanı yayınlandı. Şeflerin ve yarışmacıların gösterildiği fragmanda yirmi altıncı bölüme dair kesitler yer alıyor.

Masterchef All Star yeni fragmanında kırmızı ve mavi takımın kıyasıya mücadelesi ekranlara geliyor.

MasterChef All Star yeni bölümde mavi ve kırmızı takım ödül oyunu oynayacak. MasterChef’te ödül oyununun kazananı para ödülü bekliyor.

MASTERCHEF ELEME ADAYI KİM OLDU?

MasterChef Türkiye'de bu akşam bireysel dokunulmazlığı Büşra kazandı. Eleme potasına giden 5. ve 6. yarışmacılar Eray ve Rıfat gitti.

MasterChef All Star haftanın eleme adayları: Batuhan, Berker, Gamze, Mert, Eray, Rıfat.

MASTERCHEF HANGİ KANALDA YAYINLANIYOR?

MasterChef All Star TV8 kanalında izleyiciyle buluşmaya devam ediyor.

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