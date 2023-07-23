MasterChef 35 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star’dan kim elendi?

Somer Sivrioğlu, Mehmet Yalçınkaya ve Danilo Zanna’nın jüri olduğu TV8’de ekranlarında yayınlanan MasterChef All Star’da yarışmadan elenen isim belirlenecek. Peki, MasterChef 35. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star’dan kim elendi?

MasterChef 35 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star’dan kim elendi?

MasterChef All Star’da yarışmacılar son eleme için mücadele verecek. MasterChef All Star'da mavi ve kırmızı takım yarışıyor. Peki, MasterChef 35. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star’dan kim elendi?

MASTERCHEF 35. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

MasterChef All Star 35. bölüm fragmanı yayınlandı. MasterChef yeni bölümde yarışmacılar şef haftanın son eleme oyununda yarışacak.

MasterChef’te haftanın son elem oyununda şefler yarışmacılarda isot ve keçi sütünü kullanmasını isteyecek. En yaratıcı tabağı yapan yarışmacıların dışında kalanlar eleme turu finali oynanacak.

MasterChef All Star’da yarışmacılar kıyasıya rekabet edecek ve gecenin en kötü tabağını yapan MasterChef’teki hayallerine veda edecek.

MASTERCHEF’TE MAVİ TAKIM KAPTANI KİM OLDU?

MasterChef’te en iyi Ali Nazik yemeğini yaparak mavi takım kaptanı Eda oldu. Eda kırmızı takım kaptanı olarak Barışı seçti.

MASTERCHEF HANGİ KANALDA YAYINLANIYOR?

MasterChef All Star TV8 kanalında izleyiciyle buluşmaya devam ediyor.

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