MasterChef All Star kadrosuyla başladı. TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef All Star’ın 7. bölüm fragmanı yayınlandı. Peki, MasterChef 7. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MASTERCHEF ALL STAR 7. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?
MasterChef All Star programının 7. bölüm fragmanı yayınlandı. Şeflerin ve yarışmacıların gösterildiği fragmanda beşinci bölüme dair kesitler yer alıyor.
MASTERCHEF ALL STAR 6. YARIŞMACI KİM OLDU?
MasterChef All Star'da ana kadroya giren ilk isim Güzide, ikinci isim Suna, üçüncü isim Eda, dördüncü isim Batuhan ve beşinci isim ise Rıfat oldu.
MASTERCHEF HANGİ KANALDA YAYINLANIYOR?
MasterChef All Star TV8 kanalında izleyiciyle buluşmaya devam ediyor.