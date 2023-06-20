MasterChef 7 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?

Aralarında Yılmaz Öztürk, Yalçınkaya ve Danilo Zanna’nın jüri olduğu TV8’de ekranlarında yayınlanan MasterChef All Star 7. bölüm fragmanı yayınlandı. Peki, MasterChef 7. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?

MasterChef 7 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?

MasterChef All Star kadrosuyla başladı. TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef All Star’ın 7. bölüm fragmanı yayınlandı. Peki, MasterChef 7. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?

MASTERCHEF ALL STAR 7. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

MasterChef All Star programının 7. bölüm fragmanı yayınlandı. Şeflerin ve yarışmacıların gösterildiği fragmanda beşinci bölüme dair kesitler yer alıyor.

MASTERCHEF ALL STAR 6. YARIŞMACI KİM OLDU?

MasterChef All Star'da ana kadroya giren ilk isim Güzide, ikinci isim Suna, üçüncü isim Eda, dördüncü isim Batuhan ve beşinci isim ise Rıfat oldu.

MASTERCHEF HANGİ KANALDA YAYINLANIYOR?

MasterChef All Star TV8 kanalında izleyiciyle buluşmaya devam ediyor.

3600668-b4ca19fbe21539d77194a6d61c1451fa-640x640.jpg

Öne Çıkanlar
YKS sonrası yapılması gerekenleri psikolog Selen Şahin açıkladı
YKS sonrası yapılması gerekenleri psikolog Selen Şahin açıkladı
CHP sayesinde artık aç kalmayacağız
CHP sayesinde artık aç kalmayacağız
Asgari ücret ne kadar oldu? Temmuz ayı asgari ücret ne kadar kaç TL?
Asgari ücret ne kadar oldu? Temmuz ayı asgari ücret ne kadar kaç TL?
AKP’li Belediye geçen yıl yaptığını bu yıl satıyor
AKP’li Belediye geçen yıl yaptığını bu yıl satıyor
Ay ve yıldız Samsun'da parladı!
Ay ve yıldız Samsun'da parladı!
Milli Takım Kuntz'a rağmen kazandı
Milli Takım Kuntz'a rağmen kazandı
Son Haberler
Kendi markasını kurdu. Fulya Zenginer bakın ne satacak Magazin
Kendi markasını kurdu. Fulya Zenginer bakın ne satacak
Antalya'da orman yangını kontrol altına alındı Güncel
Antalya'da orman yangını kontrol altına alındı
Değişim çağrısı yapan İmamoğlu'ndan yeni çıkış Siyaset
Değişim çağrısı yapan İmamoğlu'ndan yeni çıkış
Kapıkule’de gümrük kaçağı 60 adet hard disk ele geçirildi Güncel
Kapıkule’de gümrük kaçağı 60 adet hard disk ele geçirildi
Mayon Yanardağı'ndaki lav akıntıları 2,5 kilometre mesafeye ulaştı Dünya
Mayon Yanardağı'ndaki lav akıntıları 2,5 kilometre mesafeye ulaştı
Erdoğan, Barzani'yi kabul etti Siyaset
Erdoğan, Barzani'yi kabul etti
Simge Sağın ve Sefo'dan sürpriz proje Magazin
Simge Sağın ve Sefo'dan sürpriz proje