MasterChef All Star’da dün akşam haftanın son eleme adayı belirlendi. Buna göre bu akşam gerçekleşecek yeni bölümde veda gecesi yaşanacak. Şeflerin verdiği yemeklerde en başarısız olan bir yarışmacı bu akşam MasterChef All Star’daki hayallerine veda edecek. Peki, MasterChef All Star 140. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star’a kim veda edecek?

MASTERCHEF ALL STAR’A KİM VEDA EDECEK?

MasterChef All Star bu akşam 140. bölümüyle ekranlara geliyor. Haftanın eleme gecesinin yaşanacağı yeni bölümde eleme potasında Tolga, Dilara, Barış, Alican, Cemre, Batuhan, Esra yer alıyor.

Şefler yarışmacılardan ilk turda nar ve Brüksel lahanasını kullanarak yaratıcı tabaklar çıkarmalarını isteyecek ve en başarılı tabağı çıkaran üç kişi eleme potasından çıkarak MasterChef’e devam edecek.

Başarısız olan dört yarışmacı ise bir sonraki turda yarışarak şef tabağı yapacak ve bu eleme oyununun sonunda da bir kişi MasterChef All Star’a veda edecek.

MASTERCHEF ALL STAR ELEME POTASI ADAYLARI KİMLER?

MasterChef All Star'da haftanın eleme adayları:

Tolga,

Dilara,

Barış,

Alican,

Cemre,

Batuhan,

Esra olarak belirlendi.