MasterChef All Star’ın yeni bölümünde düello yapılacak. MasterChef All Star’ın bu akşam yayınlanacak bölümünde yarışmacılar güveç düellosu yapacak ve en iyi güveçleri pişirmeye çalışacak. Peki, MasterChef All Star 144. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?

MasterChef All Star’da yarışmacılar haftanın yeni düellosunda karşı karşıya geliyor. Şefler yarışmacılardan takım oyunu için kırmızı ve mavi takımdan güveç düellosu yapmalarını isteyecek.

MasterChef’te kırmızı ve mavi takım çeşitli ürünleri kullanarak yaratıcılıklarını göstermeye çalışacak.

En başarılı takım MasterChef’teki takım oyununu kazanmış olacak.

MASTERCHEF ALL STAR MAVİ VE KIRMIZI TAKIM

MASTERCHEF MAVİ TAKIMDA KİMLER VAR?

Mavi takım: Hasan, Eren, Sergen, Barbaros, Dilara, Tanya, Ayaz.

MASTERCHEF KIRMIZI TAKIMDA KİMLER VAR?

Kırmızı takım: Alican, Tahsin, Kıvanç, Tolga, Cemre, Batuhan, Esra.