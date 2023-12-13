MasterChef All Star 178. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?

Somer Sivrioğlu, Mehmet Yalçınkaya ve Danilo Zanna’nın jüri olduğu TV8’de ekranlarında yayınlanan MasterChef All Star’da bu akşam dokunulmazlık oyunu oynanacak. MasterChef All Star’ın yeni bölümü bu akşam yayınlanacak. Peki, MasterChef All Star 178. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?