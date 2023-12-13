MasterChef All Star’ın yeni bölümünde haftanın ikinci takım oyunu oynanacak. MasterChef All Star’ın bu akşam yayınlanacak bölümünde yarışmacılar takım oyununda dokunulmazlığı almak için İsviçre mutfağına özgü yemekler yapacak Peki, MasterChef All Star 178. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star’da yarışmacılar haftanın ikinci dokunulmazlık oyununda karşı karşıya geliyor.
MasterChef All Star’ın yeni bölümünde şef Soner Keskin yarışmaya konuk oluyor.
Şefler mavi ve kırmızı takımdan İsviçre mutfağına özgü yemekler yapmalarını isteyecek.
MasterChef All Star'da kazanan takım dokunulmazlığı alacak.
MASTERCHEF ALL STAR MAVİ VE KIRMIZI TAKIM
MASTERCHEF MAVİ TAKIMDA KİMLER VAR?
Mavi takım: Eren, Hasan, Sergen, Esra, Batuhan.
MASTERCHEF KIRMIZI TAKIMDA KİMLER VAR?
Kırmızı takım: Dilara, Tahsin, Barbaros, Kıvanç.