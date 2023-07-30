MasterChef All Star’da veda gecesi öncesi son eleme oyunu oynanacak. Eleme oyunu sonrasında bir yarışmacı MasterChef’teki hayallerine veda edecek. Peki, MasterChef All Star 42 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?

MASTERCHEF ALL STAR 42. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

MasterChef All Star’da haftanın son eleme oyunu oynanacak ve bir yarışmacı MasterChef’teki hayallerine veda edecek.

Dün gece MasterChef’in yeni bölümünde Hatay’dan gelen konuk şef yarışmacılar için kebap yapmıştı.

MasterChef All Star’ın yayınlanacak yeni bölüm fragmanında göz yaşları sel olurken şefler MasterChef tarihinde bir ilk olacak kararı verecekler.

MasterChef All Star yeni bölümüyle bu akşam TV8 ekranlarında.

MASTERCHEF’TE MAVİ TAKIM KAPTANI KİM OLDU?

MasterChef’te en iyi Ali Nazik yemeğini yaparak mavi takım kaptanı Batuhan oldu.

MasterChef All Star Batuhan kırmızı takım kaptanı olarak Sefayı seçti.