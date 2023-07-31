MasterChef'te beklenmeyen veda. Yarışma tarihinde bir ilk yaşandı

MasterChef All Star'da 3. eleme gecesi yaşandı. Heyecanın bir an olsun dinmediği gecede hiç beklenmedik bir olay yaşandı. MasterChef tarihinde bir ilk olduğunu söyleyen Somer Şef, açıklamalarıyla hem yarışmacıları hem de izleyicileri şoke etti.

MasterChef'te beklenmeyen veda. Yarışma tarihinde bir ilk yaşandı

Editör: Özge Ceren ÇİMEN

Tüm sezonların en başarılı yarışmacılarının seçildiği MasterChef All Star'da dün gece herkesi şoke eden bir gelişme yaşandı. Somer Şef MasterChef tarihinde ilk kez böyle bir durumun yaşandığını belirtti.

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Mert, Rıfat, Tolga, Eda, Batuhan, Çağatay ve Büşra'nın eleme potasında olduğu gecede tansiyon bir an olsun düşmedi.

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Kıyasıya geçen mücadelede hem yarışmacıları hem de izleyicileri hayretler içinde bırakan bir gelişme yaşandı.

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MASTERCHEF TARİHİNDE BİR İLK!

Malatya yöresine ait kiraz yaprağı sarması yapan yarışmacılardan Büşra, son anda tabağında kasnak unuttu.

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2022 sezonunun en başarılı yarışmacıları arasında olan ve MasterChef All Star'da da favori yarışmacılardan biri görülen Büşra, tabağındaki kasnağı çıkarmadı.

Eda, Rıfat ve Çağatay ile son dörtlüye kalan Büşra'nın bu hatasını Somer Şef, MasterChef tarihinde bir ilk olarak açıkladı.

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" İLK DEFA BİR TABAK..."

Somer Şef, Büşra'nın hatası için 'MasterChef tarihinde bir ilk yaşanıyor. İlk defa bir eleme gecesinde bir tabak değerlendirilmeye alınmayacak.

Diğer arkadaşlara bir şey demeye gerek yok. Büşra'nın tabağını değerlendirmeye alamıyoruz. İlk defa eleme gecesinde bir tabak değerlendirilmeye alınmadan bir yarışmacı eleniyor.' diyerek Büşra'nın otomatikman elendiğini açıkladı.

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Büşra'nın kasnak unuttuğunu gören izleyicilerden de 'Bunu da yapmazsın ama Büşra', 'Eleme gecesinde nasıl yaparsın', 'Sensiz nasıl olacak' gibi yorumlar geldi

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