MasterChef All Star’da haftanın ilk iş gününde mavi ve kırmızı takımlar belirlenecek. MasterChef All Star eleme gecesi sonrasında yarışmaya yeni bir isim daha gelecek. Peki, MasterChef All Star 57 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?

MASTERCHEF ALL STAR 57. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

MasterChef All Star’da haftanın son eleme oyunu oynandı ve bir yarışmacı MasterChef’teki hayallerine veda etti. Dün yaşanan eleme gecesinde son ikiye Çağatay ve Mert kalmasının ardından MasterChef’e veda eden isim Mert oldu.

MasterChef All Star’da yeni haftaya başlarken hafta başında takım oyunu oynanacak, mavi ve kırmızı takım belirlenecek.

MasterChef All Star’a katılan yeni isim Kıvanç oldu.

Haftanın kaptanlık oyununda şefler yarışmacılardan kutlama pastası yapmalarını isteyecek. En iyi kutlama pastası yapan isim MasterChef All Star’ın yeni haftasında mavi takım kaptanı olacak.

MasterChef All Star yeni bölümüyle bu akşam TV8 ekranlarında.

MASTERCHEF ALL STAR'DAN KİM GİTTİ?

Dün akşam gerçekleşen MasterChef eleme gecesinde yarışmaya veda eden isim Mert oldu.

Şefler Danilo Zanna'nın 'Girit Kabaklı Kaymaklı Risotto' yemeğini yapmalarını istemişti. En başarısız tabağı yaparak son ikiye kalan isimler Çağatay ve Mert'ti.